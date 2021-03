OĽANO a ne/odbornosť a ne/vedeckosť v boji proti COVID - 19

Výsledkom 4-dňového stretávania sa predsedu vlády s odborníkmi/vedcami bol zoznam 10 bodov odporúčaní pre úspešný boj s COVID – 19. Jeden bod v zozname chýbal: principiálne zlepšiť manažment riadenia boja s týmto vírusom.

Bod, o ktorom drvivá väčšina obyvateľov Slovenska vie, ale odborníci/vedci na neho zabudli. Alebo nezabudli? Všetky ďalšie varianty sú oveľa horšie.

Ďalšou ukážkou toho, že by sme až tak veľmi nemali veriť a dôverovať odborníkom/vedcom je existencia Pandemickej komisie. Koľkokrát sme počuli, že vláda si počká na odborné vyjadrenie/názor Pandemickej komisie a potom sa rozhodne a príjme nejaké stanovisko. Navonok to vyzerá rozumne. Stačí si ale zistiť, kto je členom Pandemickej komisie a dôvera v odborné riadenie boja s pandémiou nás rýchle prejde. Približne polovicu členov tvoria členovia vlády, približne štvrtinu členov tvoria predsedovia VÚC, približne osminu členov tvoria riaditelia zdravotných poisťovní a zvyšní, asi štyria členovia Pandemickej komisie, sú odborníci/vedci. Ich nezávislosť je otázna, keďže nevieme kto ich vybral. Minister, alebo rovno hlavný manažér boja proti pandémii - predseda vlády, alebo kto?

Odborné riadenie predsedu vlády a ministra zdravotníctva následne vyzerá tak, že v januári 2021 si Slovensko neuplatnilo plný nárok na objednávku 1,2 mil vakcín Pfizer a neskôr si uplatnilo iba štvrtinu nároku 600 tisíc vakcín z celkového počtu 2,4 mil vakcín Pfizer. Spolu Slovensko odignorovalo 3 mil vakcín Pfizer v období keď každý, vrátane odborníkov/vedcov, tvrdil, že očkovanie je najlepšou formou boja proti pandémii COVID – 19. Ak sme vakcín mali dosť, prečo sme naviac kupovali 2 mil kusov neovereného produktu s názvom Sputnik V, ktorého príchod prvej zásielky v počte 200 tisíc ks niektorí z nás spasiteľsky oslavovali na letisku v Košiciach? Ak sme vakcín mali nedostatok, prečo sme si neuplatnili nárok na kúpu spomínaných 3 mil vakcín Pfizer? Zdá sa, že niektorí naši najvyšší predstavitelia výkonnej moci majú zlý odhad, alebo im to veľmi nemyslí! Všetky ďalšie varianty sú oveľa horšie.

Príkladom nelogického správania, alebo minimálne nedôsledného správania a rozhodovania sa je opakované celoplošné testovanie. Prvé celoplošné testovanie na jeseň 2020 nebolo doteraz vyhodnotené. Nestačí povedať, že každý odhalený pozitívny prípad je úspechom, zachráni život a preto musí byť celoplošné testovanie zákonite vždy úspešné a nič iné mu ani neostáva. Nie je to tak. Nevieme, koľko ďalších zdravých ľudí nakazili testovaní ľudia s pozitívnym výsledkom. Nevieme čo robili a koľkí z nich dodržali karanténu. Nevieme koľko ľudí bolo falošne negatívnych a koľkých zdravých mohli nakaziť. Nevieme koľko pomocného personálu, vojakov a zdravotníkov sa nakazilo pri zabezpečovaní testovania. Primátor Hlohovca priznal, že z 10 pracovníkov mestského úradu, ktorí pomáhali pri testovaní, sa 9 z nich nakazilo. Koľko ľudí ochorelo vďaka testovaniu? Testovanie znížilo alebo zvýšilo počet chorých na COVID – 19? Koľko človekohodín bolo obetovaných kvôli celoplošnému testovaniu? Koľko zdravotníkov chýbalo v zdravotných a nemocničných zariadeniach? Koľko chorých ľudí nebolo ošetrených a hospitalizovaných? Koľko to celé stálo vrátane odhadu pre nezaplatené náklady? Počuli sme oficiálnu sumu 119 mil eur. Sú v tej sume všetky materiálne náklady a tiež suma zaplatenej aj nezaplatenej ľudskej práce ? Existuje porovnávacia štúdia pre iné zdravotné riešenia boja s koronavírusom COVID – 19 na rozdiel od jesenného celoplošného testovania ? Ako ináč sa dala využiť suma, ktorá bola vynaložená na jesenné celoplošné testovanie a jeho pokračovania? Napríklad na opravu nemocníc? Veď vieme, že mnohí negatívni ľudia na COVID – 19 ochoreli na tento vírus v nemocniciach a niektorí na následky aj zomreli. Atď, atď, ... Napriek neexistencii úplného vyhodnotenia jesenného celoplošného testovania je permanentné existujúce celoplošné testovanie (testy začiatkom roka 2021 kúpené za cca 140 mil eur) príkladom neodborného/nevedeckého rozhodovania. Všetky ďalšie varianty sú oveľa horšie.

Nenamýšľajme si, že pri riadení tohto štátu, vrátane boja s koronavírusom COVID – 19, je rozum hlavnou oporou vládnych manažérov. Uveďme tri malé príklady, ktoré toto tvrdenie potvrdzujú.

1. Ministerka Kolíková povedala, že nechce už slúžiť vo vláde pod predsedom vlády Matovičom a teda, že ak predseda vlády Matovič neodstúpi, odstúpi ona. Predseda vlády Matovič následne povedal, že prijíma jej ponuku a vyzval ju aby odstúpila. Je to jeho podmienka a až potom odstúpi on.

Predseda vlády evidentne prekrútil tvrdenie ministerky a tváril sa, že ide o to isté tvrdenie. Podobne sa zachoval aj minister obrany, ktorý v tvrdeniach ministerky a premiéra nevidel rozdiel.

2. Prezidentka republiky vyzvala premiéra, aby odstúpil. Strana OĽANO a minister obrany zvlášť, povedali, že ide o zbytočné vyrážanie dverí, lebo už predtým premiér povedal, že je pripravený odstúpiť. OĽANO a minister sa tvárili, že ide o tú istú vec. Nie je to pravda, prezidentka hovorila o odstúpení a minister o pripravenosti premiéra odstúpiť, čo sú úplne odlišné veci. Koho zaujíma pripravený premiér na odstúpenie, ktorý nechce odstúpiť?

3. Minister financií a predseda hospodárskeho výboru v parlamente s vážnosťou tvrdia, že ak by dal predseda vlády demisiu, nastal by chaos a bezvládie. Keďže ústava myslí aj na takýto prípad, stačí sa do nej pozrieť, prečítať si ju a nestrašiť ľudí.

Uvedené príklady sú ukážkou toho, ako sa na vládnej OĽANO úrovni argumentuje nelogicky, resp. nekoná v súlade s rozumom. Všetky ďalšie varianty sú oveľa horšie.

V texte boli použité obrázky Fera Guldana na motívy Mira Polláka z pripravovanej knihy Viac/menej ne/vážne 3.