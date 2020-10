Dobrovoľnosť včera, dnes a možno zajtra

Príkladom toho, že na začiatku chaosu zvykne byť pomätenosť slov je samotná udalosť „dobrovoľného“ celoplošného testovania. Sme 31 rokov po Novembri 89 a iba milimeter vzdialení od Októbra 89.

Pred rokom 1989 nás nútili „dobrovoľne“ chodiť do májových a lampiónových sprievodov. Nútili nás vstupovať do rôznych „dobrovoľných“ spoločenských organizácií. Nútili nás „dobrovoľne“ voliť kandidátov poslancov bez možnosti výberu. Museli sme sa na školách „dobrovoľne“ učiť marxistickú filozofiu a „dobrovoľne“ sme mohli vyznávať tzv. ateistický vedecký svetonázor a „dobrovoľne“ si vybrať vieru v ten najprimitívnejší komunistický ateizmus. Za náš vzor sme si mohli „dobrovoľne“ vybrať Sovietsky zväz a jeho hrdinský pracujúci ľud. Zašlo to až tak ďaleko, že vytipovaní ľudia boli nútení udávať svojich susedov a kolegov „dobrovoľne“. A tak ďalej a tak podobne. Skrátka, kopa „dobrovoľnosti“ v „dobrovoľnej“ dobe „dobrovoľného“ budovania komunizmu.

Tento krátky úvod je miniatúrnym vysvetlením pôvodu opatrnosti nás „pred-Novembrových“ ročníkov pri používaní slov dobrovoľnosť a „dobrovoľnosť“. Mladšie „po-Novembrové“ ročníky, nemajú mať ako vypestovanú túto citlivosť.

November 89 odmietol povinnú „dobrovoľnosť“. Aj preto je November 89 cenný a vzácny. Zdanlivo maličkosť, avšak nie pre každého. Na nešťastie, tak ako žije duch Novembra, tak žije aj duch pred-Novembrovi. Raz prevláda jeden duch a inokedy druhý. V dnešných dňoch jednoznačne víťazí duch pred-Novembrovi. Doslova valcuje Slovensko. Až obdivuhodne ľahko vstal z mŕtvych tento duch neslobody a s ľahkosťou dominuje v štátnej správe, samospráve, v úradoch, v práci, v médiách a v rozhovoroch medzi ľuďmi. Proklamovaná „dobrovoľnosť“ masového testovania robí chodníčky a cesty pre ducha neslobody. Tak dobre známeho „pred-Novembrového“ ducha poroby a zotročenia, keď za človeka rozhodoval systém a na výmenu za toto nevoľníctvo požadoval „iba“ súhlas a vďačnosť. Tak ako vtedajší, tak aj dnešní vládcovia vedia o slobode uvažovať iba v primitívnych mechanických zjednodušeniach a preto všetkých svojich oponentov hádžu do jedného vreca. To vrece označkovali jednoduchým termínom nezodpovednosti a tlačia do neho oponentov s nálepkou ľahkovážnosti, sebeckosti, svojvoľnosti a nezodpovednosti. Uvažovanie dnešných mocných (a ich prisluhovačov) je čitateľné a ľahko zrozumiteľné pre každého, takže má veľkú šancu na úspech. Ľudia sú zase rozdelení na našich a tých druhých, na dobrých a zlých, na zodpovedných a nezodpovedných, na tých, ktorí idú s nami a tých, ktorí idú proti nám. Aké jednoduché. My „pred-Novembroví“ to dobre poznáme, „po-Novembroví“ sa to musia učiť v reálnom živote dneška a túto príležitosť si dobre zapamätať. Tak ako vždy, aj teraz stojí na opačnej strane mocných malý počet svojprávnych jedincov a trochu viac tých skrčených, tichých a umlčaných. Väčšina je na strane mocných. Vždy to tak bolo. To nás nemusí prekvapiť a odradiť. Je to overená skúška správnosti, takže nič prekvapivé a výnimočné sa nedeje ani dnes.

Zvláštnu opozičnú skupinu vládnej moci tvoria uletení trollovia, hoaxisti, blázni a neofašistickí a neokomunistickí extrémisti. O nich sa bližšie nezmieňujeme práve tak, ako o domácich pohrobkoch ficovej sekty. Ich podstatou je buď pomätenosť, zvrátenosť alebo bezhraničný oportunizmus. Hlbšie nad nimi nemusíme uvažovať.

Čisté myšlienky čistia slová a čisté slová čistia myšlienky. Čisté myšlienky čistia myseľ. Čistá myseľ plodí čisté rozhodnutia a tie sú nutným predpokladom pre čisté skutky a čisté správanie. Výsledkom čistého správania je čisté prostredie, čistý život a čistý svet. V takom svete sa dá žiť.

Nečudujme sa, keď politik povie, že ho dnes nezaujíma globálne otepľovanie a uhlíková neutralita v čase, keď je zamestnaný „dobrovoľným“ testovaním. Ako môže dôjsť takýto politik k čistým rozhodnutiam, ktoré sa týkajú nás všetkých, ak na začiatku jeho uvažovania a neskôr aj správania je chaos a pomätenosť pojmov a slov. Jasné a čisté rozhodovanie od takéhoto človeka nemôžeme čakať. Jasné a čisté rozhodovania sú ďaleko v postupnosti ktorá začína jasnosťou a čistotou slov. A sme doma. Neschopný politik je nahý. Našťastie existujú aj politici, ktorí si strážia jasnosť a čistotu slov, skutkov a rozhodnutí. Nie sú vo väčšine, ale jedna z nich zaujíma najvyššie miesto v tomto štáte. Má to ťažké. Musí vynakladať množstvo síl iba na to, aby nebola vtiahnutá do blata chaosu a pomätenosti slov, ktoré nemá dno. Musí sa držať nad hladinou pomätenosti. Držme jej palce, v tej močarine to nemá ľahké.

Sme 31 rokov po Novembri 89 a iba milimeter vzdialení od Októbra 89. Ako sa ten čas vlečie.