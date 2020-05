Prechádzka s Petrom Gombitom

Našiel som ho na nedokončenej ceste vedľa unimobuniek, ktoré sú prichystané pre infekčne chorých bezdomovcov a v prípade potreby budú plniť funkciu karantény. Zatiaľ sú prázdne a kiež by takými aj ostali.

Pol hodiny sprevádza stavbára - bezdomovca pri dokončených elektrických prípojkách na okraji splanírovaných pozemkov, čerstvých stavebných parciel pre malé domčeky. Hlinu rozhrabáva skupina 5 rozhrabovačov - bezdomovcov. Za unimobunkami je postavený veľký vojenský stan, pripravený na zdravotné kontroly a testovanie bezdomovcov budúci týždeň pod odbornou kontrolou prof. Vladimíra Krčméryho. Cestou ku kurníkom sa Peter Gombita zastaví pri postavených domčekoch pre rodiny. Zdraví sa s deťmi aj starkými a zaujíma sa čo práve robia. Medzitým ho s otázkami vyruší pracujúci robotník - bezdomovec, ktorý vynáša stavebnú sutinu z nedokončenej novostavby. Budúcimi nájomcami budú rodiny a nebude to zadarmo. Okolo sliepok sa Peter Gombita prejde ku menším stajniam s ovcami. Ďalšie zdržanie je úspešné, pretože traja zaškolení chlapi – bezdomovci bez väčších problémov samostatne zvládajú povinné značkovanie oviec umelými krúžkami na uši. Neďaleko je ustajnených vyše 20 kôz. Rozhovor s ich strážcom je naliehavý. Kozy musia chodiť od zajtra do voľného terénu na dlhšiu dobu, na viac hodín, ideálne na celý deň. Zima sa už skončila. Pribieha ďalší bezdomovec, celkom mladý. Pýta sa či môžu preniesť čerstvo darované sadrokartóny do voľných priestorov v sklade. Peter Gombita sa zarazí, akoby nerozumel, ale súhlasí. V tom čase som nevedel, že ani on nevie o akých sadrokartónoch je reč. Skôr, ako sa priblíži veterinár z mesta, pochváli záhradníka - bezdomovca, ktorý dáva do poriadku hriadky mladej cibuľky a do laty dáva lajdáckejších záhradníkov - bezdomovcov. Veterinár hneď reklamuje chýbajúcich pomocníkov - bezdomovcov. Peter Gombita telefonuje, zháňa pomocníkov - bezdomovcov. S veterinárom vchádzame do maštale pre kravy. S povinnou kontrolou a čipovaním pomôžu traja prichádzajúci bezdomovci. Ideme ďalej. Obchádzame staré rozbité skleníky. Záhradníčka - bezdomovkyňa sa sťažuje na prievan v skleníkoch. Kvôli prievanu sú priesady paradajok a kalerábov veľmi malé. Z kúpených semien pre zeleninu sa ujalo iba 30%. Pomohla si darovanými priesadami zo susednej obce. Za skleníkmi sú na 3 hektároch vysadené zemiaky. Úroda pokryje vlastný celoročný dopyt 300 bezdomovcov na 50%. Obchádzame zaparkované auto, ku ktorému športovo oblečený bezdomovec pripevňuje malý príves na bicykle. Peter Gombita mu na chvíľu okoloidúcky pomôže a sám skúša zapojenie a funkčnosť zadných svetiel. Športovec - bezdomovec mi vysvetľuje, že to je pre prípad, keď si treba oddýchnuť od behu a presedlať na bicykel. Je jedným zo spolubežcov – spolumaratóncov Petra Gombitu, pre ktorého je beh relaxom aj drogou. Beh ho lieči a zároveň prehlbuje závislosť. Zastavuje sa pri nás okoloidúci správca hangáru - bezdomovec, ktorý sa teší, že práve nemá robotu, lebo všetko funguje a to je určite oveľa lepšie, ako keby mal veľa roboty. S touto logikou súhlasí aj hlavný správca celého 10 hektárového areálu Oázy, kňaz Peter Gombita. Prichádzame k veľkému hangáru, čo je obrovská budova, v ktorej sú ležiaci bezdomovci. Naučili sa spolu vychádzať a pomáhať si. Inú možnosť nemali. Spoločne sa rozprávajú a zdieľajú radosti a starosti svojej komunity, ktorá žije vo veľmi úsporných podmienkach. Peter Gombita ich pozdravuje, na tvári má úsmev a sľúbi jednému pomoc s liekmi a druhému pomoc s odoslaním pošty. Špekulujeme nad lepším kúrením celého hangáru. Jeden veľký kotol vykuruje celý priestor a zohrieva vodu v dvoch kúpeľniach, v jednej pre ženy - bezdomovkyne a v druhej pre mužov - bezdomovcov. Okruh končíme stretnutím s bezdomovkyňou, ktorá venčí dvoch nájdených psov. Má ich rada a stará sa aj o ďalších 30 psov. Áno, súčasťou areálu Oázy je aj veľký psí útulok pre vyhodených psov z Košíc. Po príchode pred hlavnú budovu vidíme na parkovisku veľkú kopu sadrokartónov. Nejakému dobrodincovi sa zvýšili, na stavbe ich už nepotrebuje, tak ich doniesol. Prvý krát ich vidí aj Peter Gombita. O použití sadrokartónov už rozhodol. Šéf Oázy Peter Gombita pozrie na kopu a povie: “Zíde sa nám to pri výstavbe domčekov pre rodiny. Pán Boh zaplať.“

Pred rozlúčkou mi Peter Gombita ukazuje dva veľké betónové opustené stĺpy, ktoré chcel pôvodne zbúrať, ale teraz ich stráži. Stĺpy čakajú na Fera Guldana, ktorý z nich urobí súsošie v exteriéri. Myšlienka je schválená, pri realizácií pomôžu pomocníci - bezdomovci.

Peter Gombita je multiorganizátor práce pre bezdomovcov všetkého druhu a ich hlavný spolupracovník. Načo cudzie slová. Načo manažér. Je jedným z nich. Pomocník. Každý kto žije v Oáze a môže pracovať, tak musí pracovať. Aspoň trochu, ale musí. Areál Oázy sa vďaka tomu stáva spoločným dielom všetkých a slúži všetkým. Od Gombitu po Gombitu a medzitým ďalším 300 bezdomovcom. Kňaz Peter Gombita sa netrápi nad prípravou zákona o zatvorení obchodov v nedeľu. Kňaz Peter Gombita nepripravuje novelu zákona o sprísnení interrupcií. Kňaz Peter Gombita pomáha slabším, ktorí to potrebujú, aby boli silnejší.

