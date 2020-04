Peter Gombita – „svätuškár“ v teréne

Bezdomovci sú rizikovou skupinou hneď za zdravotníkmi, seniormi a Rómami v prehustených segregovaných osadách s nízkym životným a zdravotným štandardom. Zatiaľ im nevenujeme príliš veľkú pozornosť. Môžeme na to doplatiť.

Väčšina predsedov doterajších slovenských vlád, vrátane dnešného, videla svätuškársku mincu mimovládnych organizácií veľmi jasne a jednoznačne. Členovia mimovládok sa podľa nich zabávajú pri klávesniciach a mudrujú na diaľku. Videli iba tú stranu mince, ktorú chceli vidieť. Svätuškárska minca má aj druhú stranu. Pozrime sa na jeden takýto príklad.

Medzi ľahko ohrozené skupiny koronavírusom patria bezdomovci. Bezdomovci sú rizikovou skupinou, hneď za zdravotníkmi, seniormi a Rómami v prehustených segregovaných osadách s nízkym životným a zdravotným štandardom. Zatiaľ sa bezdomovcom príliš veľká pozornosť nevenuje. Môžeme na to doplatiť. Tušíme to, ale zatiaľ máme čas. Svoje o tom vie aj Peter Gombita, ktorý je hlavou neziskovej organizácie Oáza – nádej pre nový život, n.o. pri Košiciach, blízko obce Valaliky. Činnosť tejto mimovládnej organizácie je zameraná na pomoc bezdomovcom, ktorí pochádzajú z veľkej väčšiny priamo z mesta Košice (asi 95%).

Ani v období pred príchodom koronavírusu nebola práca nadšencov a vytrvalcov „Oázy“ jednoduchá, ľahká a závideniahodná. Zhora málo pomoci a pochopenia, zdola málo vďačnosti a medzi tým množstvo starosti. Skrátka, každý jeden deň v živote pracovníkov „Oázy“ je originálny a nič dopredu neplatí na 100%. Stále musia vymýšľať ako vyriešiť neriešiteľné, nájsť nenájditeľné, urobiť neurobiteľné, zabezpečiť nezabezpečiteľné, prekonať neprekonateľné a nikdy sa pritom nevzdať a na druhý deň odznova začínať aj pokračovať. Zároveň musia dodržiavať zákony, vyhlášky, nariadenia, príkazy, pravidlá a postupy štátu, kraja a mesta. Súčasne musia ustrážiť vlastný čas a energiu tak, aby mohli konať aj podľa vlastného rozumu a srdca. A to všetko kvôli ľuďom, ktorí už nikoho nemajú. Aj tú sa nájdu výnimky, niektoré partnerské dvojice majú seba navzájom. Väčšina bezdomovcov nemá svojich blízkych a nemá žiadny majetok. Všetci bezdomovci ale majú svoju vlastnú jedinečnú dôstojnosť. Má ju každý z nich. Má, lebo je človekom. Peter Gombita to vie a vedia to aj zamestnanci „Oázy“. Plno iných vecí možno nevedia, ale túto hlavnú vec vedia určite a vedia ju bez prestania od roku 1994, keď oficiálne vznikla mimovládna organizácia „Oáza - nádej pre nový život, n.o.“. Od toho času „Oáza“ pomáha bezdomovcom s ubytovaním, so stravou, so spaním, s voľným časom, s prácou, alebo aspoň pracovnou činnosťou, s reštartom a nájdením seba samého. Niekedy sa to podarí lepšie, niekedy horšie, niekedy vôbec. Výsledky nevlastnia, ale zväčšujú pravdepodobnosť ich úspechu. Kvôli každému bezdomovcovi, kvôli každému klientovi, kvôli každému človeku zvlášť. Momentálne je v „Oáze“ asi 300 bezdomovcov, väčšinu tvoria muži. Výnimkou sú aj manželské páry. Asi tretinu tvoria Rómovia. Peter Gombita medzi svojimi klientmi nerobí rozdiel. Vie, že ani bezdomovectvo nie je založené na etnickom princípe. Všetci, ktorí vládzu a sú zdraví, musia pracovať na výstavbe a zveľaďovaní areálu „Oázy“, alebo na farme, ktorú „Oáza“ prevádzkuje. Do 30 - 40% klientov je schopných plnohodnotne pracovať. Nájdu sa aj takí, ktorí sú zamestnaní na plný pracovný úväzok v blízkych fabrikách a v pekárni. Takéto šťastie má v súčasnom období koronavírusu 20 bezdomovcov. Viacerí bezdomovci pracujú na farme „Oázy“, vďaka čomu vedia dopestovať polovicu spotreby zemiakov, časť spotreby mlieka, vajec a zeleniny. V súčasnosti dávajú mlieko tri kravy (z celkového počtu 12 kráv) a niekoľko kôz (z celkového počtu 25 kôz). Počet sliepok a kúr je dnes iný ako včera a iný ako zajtra.

Ekonomické krytie „Oázy“ je pomerne jednoduché. Peter Gombita odmieta účasť na projektoch financovaných zo zdrojov európskych štrukturálnych fondov. Získať grant z týchto fondov znamená podrobiť sa obrovskej byrokracii a stať sa až príliš neslobodným vo svojom konaní a až príliš podriadený plneniu formálnych merateľných ukazovateľov, ktorých excelovské tabuľky zatieňujú obsah reálneho výkonu „Oázy“ v praxi. Takúto neslobodu v pestrom, stále sa meniacom živote „Oázy“ si Peter Gombita nemôže dovoliť. Z rovnakého dôvodu neusiluje „Oáza“ o finančnú podporu zo štátnych dotačných schém. Ostala VUC, mesto Košice a súkromní sponzori. Tieto tri zdroje sa približne v rovnakom pomere podieľajú na príjmovej časti rozpočtu „Oázy“. Sem tam svojou troškou prispejú aj samotní klienti. Nie všetci, ale niektorí, ak majú z čoho (napríklad z dôchodku).

V snahe o čím väčšiu ekonomickú nezávislosť, vytvorila „Oáza“ vlastný rozvojový sociálny podnik SP INTEGRA, s.r.o., ktorého cieľom je podporiť zamestnanosť bezdomovcov. „Oáza“ tak reaguje na dopyt väčších firiem o výkon služieb a konkrétnych prác, ktoré vedia zabezpečiť a vykonať jej klienti. S ponukou prišla Východoslovenská distribučná spoločnosť, nemocnica a tiež firma na spracovanie druhotných surovín. Dopyt je aj po vodičoch, skladníkoch a rôznych pomocných pracovníkov. Myšlienka je jednoduchá: firma si od sociálneho podniku objedná konkrétny objem služby, za ktorú zaplatí sociálnemu podniku. Sociálny podnik príjme objednávku od firmy a zabezpečí realizáciu objednávky svojimi zamestnancami, ktorými budú vlastní bezdomovci „Oázy“. V prípade, že všetko dobre dopadne, spokojní budú všetci: firma, sociálny podnik, bezdomovci a v konečnom dôsledku aj celá „Oáza“.

Keďže pre bezdomovcov treba vybudovať, rozšíriť a doplniť ubytovacie kapacity primeraného štandardu, Peter Gombita plánuje vytvorenie špeciálne sociálneho podniku zameraného na problematiku bývania. Aj tento nový sociálny podnik zapadne do skladačky „Oázy“ a rozšíri možnosti pracovných príležitosti pre bezdomovcov priamo v areály „Oázy“. Doplní farmu a sociálny podnik SP INTEGRA, s.r.o. o tretiu možnosť.

Podľa Petra Gombitu je v súčasnosti v Košiciach asi 250 bezdomovcov na ulici. Asi 60 z nich prejavuje záujem o teplú stravu vo verejných vývarovniach. Potulujúci sa bezdomovci po meste môžu veľmi ľahko šíriť nákazu. Nie preto, že im je zdravie ľahostajné. Šírenie nákazy môže zapríčiniť ich životný štýl, nižší štandard osobnej ne/hygieny a fyziologická nutnosť vykonávania biologických potrieb po parkoch, kríkoch, garáži, ... Peter Gombita hľadá priestory na dočasné ubytovanie pre týchto voľných košických bezdomovcov aspoň počas koronavírusového obdobia zákazu voľného pohybu.

Peter Gombita dnes prosí mesto, VÚC a štát o rýchlu pomoc. Nedarí sa mu. Každý z nich má svoje predpisy, nariadenia, vyhlášky a zákony, ktoré treba dodržať, výsledkom čoho je, že nevedia pomôcť, že nemôžu pomôcť, že sa nedá pomôcť. Všetci pritom dobre vieme, že množstvo školských priestorov, vrátane internátov, zíva prázdnotou. V školách sa neučí.

Peter Gombita sa nedá a prosí súkromných podnikateľov o využitie voľných priestorov (hotely, penzióny, ...) s tým, že sa im dodatočne preplatia náklady, čo je lepšie ako ich terajší nulový príjem. Ak by možnosť preplatenia zlyhala, časť nákladov je ochotný preplatiť on sám. Hovorí to s vážnosťou napriek tomu, že „Oáza“ má iba 15 zamestnancov (podľa noriem, predpisov, vyhlášok, nariadení a zákonov by zamestnancov malo byť aspoň 50) na svojich 300 spomínaných bezdomovcov, z ktorých sú viacerí imobilní a na lôžku. Hovorí to súčasne s tým, že sám musí zabezpečiť ochranné zdravotné, dezinfekčné a hygienické prostriedky pre zamestnancov a klientov „Oázy“. Hovorí to s konštatovaním, že zopár unimobuniek a niekoľko separátnych miestnosti má už pripravených pre prípad karantény. Hovorí to v čase, keď bezdomovci nemôžu ísť do mesta a musia sa zdržiavať v priestoroch „Oázy“, keď musia byť od seba a nesmú sa zdržiavať v skupinách, keď je s nimi náročnejšia práca na organizáciu a kontrolu ich času, aktivít a práce. V dnešnej náročnejšej dobe koronavírusu rieši Peter Gombita problém pomoci pre ďalších asi 250 bezdomovcov v Košiciach, lebo mesto, VUC a štát buď nemôžu, alebo nevedia, alebo nechcú, alebo nedá sa, alebo ...

Poučenie je veľmi jednoduché: predsedovia vlád prichádzajú a odchádzajú, „svätuškár“ Peter Gombita zostáva.

Tento článok je súčasťou projektu Politiky zamestnanosti realizovaného Inštitútom zamestnanosti. Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu v rámci OP EVS.