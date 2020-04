Svoje (ľudské práva) si nedáme, cudzie nechceme

Na Slovensku nemajú ľudské práva univerzálny charakter, ale naopak, ich platnosť a dodržiavanie je selektívne.

Položme si dve otázky.

Otázka 1.: Viete si predstaviť, že po návrate z Talianska by lyžiarom zabezpečovala odber testov na koronavírus armáda a nad bratislavským „Beverly Hills“ by celý deň asistoval a krúžil vojenský vrtuľník? Ak si to neviete predstaviť, tak prečo? Máte malú predstavivosť?

Nie, neviete si to predstaviť, lebo vám to pripadá neskutočné, lebo na to nevidíte dôvod, lebo vám nič podobné média predtým neukázali, lebo voči lyžiarom nebola nikdy na Slovensku použitá represia ozbrojených síl.

Otázka 2.: Viete si predstaviť, že po návrate z Anglicka a Čiech by Rómom zabezpečovala odber testov na koronavírus armáda a nad osadou by celý deň asistoval a krúžil vojenský vrtuľník? Ak si to viete predstaviť, tak prečo? Máte dobrú predstavivosť?

Áno, viete si to predstaviť, lebo vás to neprekvapuje, lebo voči Rómom bola na Slovensku viac krát použitá represia ozbrojených síl, lebo s tým možno aj vy súhlasíte (aspoň sčasti), lebo vám to pripadá normálne (aspoň trochu).

Vyššie položené otázky formuloval priateľ Peter Neuwirth, ktorý má dostatočne citlivo a pevne vybudovaný vnútorný softvér kultúrnych a civilizačných osobných hodnôt. Jeho otázky sú predsa len ináč kladené, ako tie zaslepené a nevedomé: „kedy nám konečne EÚ pomôže?“ Popis opačných odpovedí na spomenuté dve otázky je dôkazom toho, že na Slovensku nemajú ľudské práva univerzálny charakter, ale naopak, ich platnosť a dodržiavanie je selektívne.

Toto konštatovanie je dosť kruté, ale presnejšie a jednoduchšie neexistuje. Dopad konštatovania je veľmi vážny a ovplyvňuje náš každodenný život. Popíšme príklad, ktorý sa stal pred pár dňami.

V stredu 1. apríla sme sa dozvedeli, že do Jarovníc sa vracia asi 200 Rómov z Anglicka. V snahe predísť možnému rozšíreniu choroby, bolo treba potenciálnym nosičom vírusu zobrať testy a udržať ich v karanténe. Podľa možnosti čím skôr. V piatok 3. apríla prišla skupina zdravotných pracovníkov do obce a tí odobrali vzorky pre testy koronavírusu 49 Rómom z osady (počet podľa večerných správ TV Markíza 4.4.2020). Medzi testovanými boli pravdepodobne, okrem návratilcov z Anglicka, aj čerství rómski návratilci z Čiech. Akciu zabezpečovala skupina asi 15 ozbrojených vojakov, krúžiaci vojenský vrtuľník a drom nad obcou a osadou. Všetko nasvedčuje tomu, že celá akcia bola

zdravotne málo efektívna,

demonštráciou sily a moci,

nehospodárnym míňaním finančných a ľudských zdrojov.

Akcia bola málo efektívna, lebo otestovaných bolo menej ako štvrtina návratilcov zo zahraničia. Zvyšní ostali mimo kontroly. Pravdou je, že každé testovanie návratilcov z cudziny je prospešné, ale s takým nasadením a zabezpečením mohlo byť predsa len viac otestovaných návratilcov. Neveľká vzorka nepôsobí presvedčivo a ukľudňujúco.

Akcia bola demonštrovaním hrubej sily, pretože zdravotných pracovníkov sprevádzali ozbrojení vojaci, vojenský vrtuľník a drom. Akcia pôsobila dojmom špeciálneho vojenského cvičenia.

Akcia bola nehospodárnym míňaním, pretože na odber testov pár desiatok Rómov bola nasadená aj skupina špeciálne vycvičených ozbrojených vojakov (tzv. červené barety), ktorých denná služba nie je lacná. Lacný nie je ani celodenný let vojenského vrtuľníka nad obcou a osadou. Let vrtuľníka s exkluzívnou posádkou na trase Bratislava – Jarovnice tiež niečo stojí a pripomína „papalašizmus“ minulých čias.

Summa summarum, akcia poslúžila mediálnej prezentácií „vybranej personálnej vzorke“ Ústredného krízového štábu SR, ktorú sme mali možnosť vidieť v televízií viackrát za jeden a ten istý deň. Táto vzorka bola doobeda natlačená vedľa pani prezidentky v centrále krízového štábu a poobede zas pred nachystanými mikrofónmi v Jarovniciach. Videli sme, že niekedy naozaj účel svätí prostriedky a tým účelom môže byť aj mediálna prezentácia.

Odporúčanie do budúcnosti je jednoduché. Za platy vojakov a náklady na vrtuľník by miestni Rómovia mohli mať prístup k pitnej vode.