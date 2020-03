Kradnutie v súlade so zákonom

Obdobie „ficových vlád“ na Slovensku je okrem iného charakteristické kradnutím až do posledného dňa v súlade s literou zákona. Jednou z úloh „matovičovej vlády“ je vrátiť zákonom aj ich ducha. Áno, je to ťažká, veľmi ťažká robota.

Treba to stále, znovu a dookola opakovať: existuje litera a duch zákona, spolu tvoria zákon.

Ak sa niekto pred obvinením zo sprenevery verejných financií bráni iba tým, že všetko konal v súlade so zákonom a že dodržal zákon, znamená to skoro isto, že kradol. Kradol v súlade s literou zákona. Takýto podozrivý nikdy nespomenie, že konal aj v súlade s duchom zákona.

Príklad č. 1.

Ak niekto v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a v súlade s paragrafmi tohto zákona nakúpi milión kusov nejakých zdravotných pomôcok po 30 eur za kus, pričom tie isté pomôcky sa dali nakúpiť aj po 5 eur za kus, tak takýto nákup možno bol v súlade s literou zákona (posúdenie a vyšetrenie je úlohou pre orgány činné v trestnom konaní), avšak určite nebol v súlade s duchom tohto zákona. Cieľom zákona o verejnom obstarávaní, ktorý je podstatou ducha tohto zákona je šetrenie verejných financií a ich úsporné spravovanie a využitie, nie míňanie a kradnutie.

Takže otázkou ostáva: koná človek v súlade so zákonom, ak koná iba v súlade s literou zákona, ale nekoná v súlade s duchom zákona?

Podobných príkladov konania v súlade s literou zákona, avšak nie v súlade s duchom zákona je viac, všade a na každom kroku.

Príklad č. 2.

Čo ak bývalý premiér vyčerpal za prvý štvrťrok kalendárneho roka dve tretiny finančných zdrojov určených na celý rok? Možno nekonal proti litere zákona (kto by pri písaní zákona na také niečo myslel?), ale určite nekonal ani v súlade s duchom zákona. Takže dodržal, alebo nedodržal zákon? Čo si máme myslieť o dodržaní ducha zákona, ak bývalý premiér pridelil finančné prostriedky na kultúrne vystúpenia teraz v čase zákazu všetkých verejných spoločenských podujatí na dobu neurčitú? Pochyboval by niekto o dodržaní ducha zákona, ak by bývalý premiér poskytol v čase pandémie finančnú podporu zdravotníckemu zariadeniu na kúpu chýbajúcich umelých dychových ventilačných prístrojov? Určite nie!

Uvedené dva príklady sú ukážkou kradnutia v súlade s literou zákona, pričom sú na verejnosti prezentované ako prospešné aktivity v súlade so zákonom. O existencii ducha zákona sa mlčí.

Obdobie „ficových vlád“ na Slovensku je okrem iného charakteristické kradnutím až do posledného dňa v súlade s literou zákona. Jednou z úloh „matovičovej vlády“ je vrátiť zákonom aj ich ducha. Áno, je to ťažká, veľmi ťažká robota.