Ak budú partnerské mestá bez vzájomnej solidarity a budú iba o dovolenke, nemusia byť partnerské. Stačia ak budú turistické.

Každé mesto na Slovensku má niekoľko partnerských miest v rôznych krajinách sveta, väčšinou v Európe. Za socializmu sa týmto zahraničným mestám hovorilo družobné mestá a nie náhodou boli z krajín východného socialistického bloku, alebo presnejšie sovietskeho impéria. Niektoré družobné mestá reinkarnovali a stali sa z nich partnerské mestá, iné sa vytratili z pamäti a žijú si vlastné slobodné životy v dobrom aj v zlom. Viaceré cudzokrajné mestá pribudli a vliali čerstvú partnerskú krv do cezhraničnej spolupráce s mestami na Slovensku. Spolupráca je všelijaká. Závisí od konkrétneho prípadu vzájomného nadšenia tej ktorej dvojičky.

Neexistujú striktné pravidlá, stanovy a paragrafy pre partnerský vzťah miest. Nič nie je povinné. Nič sa nemusí. Možno ani pozdraviť a povzbudiť. Možno ani vyjadriť spolupatričnosť. Možno ani prejaviť solidaritu na diaľku, napríklad v ťažkých časoch.

Podľa wikipédie má 19 miest na Slovensku svoje partnerské mestá v Taliansku. Vrátane troch najväčších, Bratislavy, Košíc a Prešova. Nemám informácie o spolupráci a komunikácií medzi slovensko-talianskymi dvojičkami dnes v ťažkých koronavírusových časoch. Neviem o tom, žeby niektoré z našich miest poslalo finančnú, materiálnu, zdravotnícku alebo inú pomoc svojej partnerskej dvojičke, napriek tomu, že by ju talianski „partnerskí občania partnerských miest“ veľmi, veľmi potrebovali práve teraz. Viem si predstaviť námietky volených predstaviteľov našich miest, že sami nemáme a keby sme aj mali svoje si nedáme, lebo potrebujeme. Možno si na túto zmeškanú príležitosť spomenieme, keď budeme prosiť o pomoc my. Aj potom bude platiť „cudzie nechceme“? Pomôžu nám talianske partnerské mestá, ktoré už budú z najhoršieho von? Pomôžu nám tak, ako dnes pomáhajú Taliansku Číňania? Som presvedčený o tom, že by stačilo poslať aspoň pozdrav spoluúčasti s vyčerpanými zdravotníkmi a s trpiacimi občanmi talianskych partnerských miest. Prajem si, aby naše mestá prejavili aspoň trochu solidarity.

Počujeme a čítame o sebeckom správaní sa členských štátov EÚ v terajšej kríze koronavírusového obdobia. Čítame o odmietnutej prosbe Talianska o pomoc. Ak v základoch EÚ nebude solidarita, tak žiadna ekonomika, bohatstvo, pokoj a pohodlie nenahradí zmysel existencie EÚ. EÚ bez solidarity nepotrebuje žiadnu obranu a bezpečnosť. Načo?

A partnerské mestá? Ak budú bez solidarity a budú iba o dovolenke, nemusia byť partnerské. Stačia ak budú turistické.