Parlamentné voľby 2020 – najhorší dobrý výsledok

Dobrý výsledok to je, lebo konečne dôjde k odstaveniu doterajšej vládnej koalície od moci, ktorá po vražde novinára Kuciaka a po odkrytí previazanosti mafie s jej politickými špičkami stratila svoju legitimitu a dva roky nezaslúžene nadsluhovala a ďalej zneužívala svoju moc na Slovensku so všetkým čo s mocou súvisí. Vypadnutie SNS z parlamentu a pokles preferencii ĽSNS sú bonusom. Krach strany Most – Híd je zaslúženým trestom za dvojročné krytie SMERu a za ich celkovú „hadiu“ politiku.

Najhorší dobrý výsledok to je, lebo asi každý iný dobrý výsledok by bol lepším výsledkom. Naviac, do parlamentu sa nedostalo PS/SPOLU a KDH. Ich pobyt v parlamente mohol pomôcť pri kultivovaní politickej scény smerom k civilizovaným osvedčeným zvyklostiam. Politickej scéne dominuje subjekt, ktorý je spoločenstvom všeličoho a kadekoho so všelijakými a kadejakými názormi, ambíciami a nepredvídateľnými nápadmi. Skrátka chaos, ktorý sa rýchle prezlieka za zodpovednosť. Uvidíme koľko stihne a ako dlho vydrží. Druhý najväčší subjekt pôsobí usporiadanejšie, ale na jeho škodu až príliš veľa vieme o jeho predstaviteľoch a ich minulosti. Takže netreba mať veľké ilúzie. V morálke jeho hlavný predstaviteľ môže hravo podliezť latku Andreja Danka. Do mariáša potrebujú dva najsilnejšie kone jedného a do kanasty dvoch ďalších parťákov, ktorí nastúpia na vládne ihrisko hoci aj so zaťatými zubami. A potom spolu určite nebudú hrať bridž. Ten je intelektuálne náročný. Ostáva nám dúfať, že to nebude poker.

Ak niekto nevidí, že dobrý výsledok volieb je tým najhorším dobrým, nech si spomenie na obdobie symbolickej výmeny vládnych postov z Fica na Pellegriniho nálepku pred dvoma rokmi. Jedným z argumentov, že nie je čas na predčasné voľby bolo tvrdenie o nepripravenosti vtedajšej opozície. Tá vraj potrebovala dvojročné obdobie prípravy na svoju dospelosť. Dnes vidíme výsledok tohto pubertálneho obdobia. Neverím, že pred dvoma rokmi by bol výsledok horší. Inými slovami, Slovensko stratilo dva roky času a premrhalo veľa dôvery, času, energie a určite aj peňazí, ktoré manažovali zástupcovia "smeráckej" koalície.

Záverom jednoduché prianie pre budúcu vládnu koalíciu: či už budete traja alebo štyria, skončil čas exhibícií, prišiel čas ťažkej práce. Treba naplno makať! Na Slovensku je veľa ľudí, ktorí vám s tým pomôžu. Treba obstáť, lebo obludy, oportunisti, potvory, monštrá, paraziti, prospechári, predátory a upíry predchádzajúceho dvanásťročného vládnutia striehnu a čakajú na svoju ďalšiu príležitosť.