Peter Pellegrini - pozlátkový demokrat

Každý zákon má svoju literu a tiež svojho ducha. Literou zákona je samotný text zákona. Duchom zákona je idea zákona, podstata, zmysel a cieľ zákona. Litera zákona je slovným vyjadrením ducha zákona.

Koho by už na Slovensku trápilo dodržiavanie ducha zákonov, keď nie sú dodržiavané ani litery zákonov?

Podľa Článku 74 Ústavy SR „sú poslanci volení vo všeobecných, rovných, priamych voľbách s tajným hlasovaním“.

Podľa § 1 Zákona č. 333/2004 Z.z. o voľbách do Národnej rady SR sa „voľby do Národnej rady SR konajú na základe všeobecného, rovného a priameho volebného práva tajným hlasovaním podľa zásady pomerného zastúpenia“.

Medzi judikátmi Ústavného súdu môžeme nájsť 47 rozhodnutí, v ktorých sa opakovane nachádza vysvetlenie rovnosti volebného práva: „Rovnosť volebného práva znamená zaručenie toho, aby každý z voličov i kandidátov mal rovnaké postavenie“.

Rovnaké postavenie voličov znamená v prvom rade to, že hlas každého voliča je rovnaký a rovnocenný s hlasom každého iného voliča. Preto môžeme volebné hlasy sčítavať a preto dáva sčítavanie hlasov zmysel. Ak hlas každého voliča je rovnaký, tak hlas voliča spoza hraníc a hlas voliča z Bratislavy je rovnaký hlasu voliča zo stredoslovenského mestečka, alebo hlasu voliča z východoslovenskej dedinky.

Z rovnakosti hlasov vyplýva, že vo voľbách rozhodujú odovzdané platné hlasy všetkých voličov, ktorí sa volieb zúčastnia. Aj o výsledku najbližších parlamentných volieb rozhodnú hlasy tých voličov, ktorí pôjdu voliť. Nie hŕstka voličov zo zahraničia alebo z bratislavskej bubliny. Ak je celkový počet voličov temer 4,5 milióna, tak hŕstka by mohla rozhodnúť iba vtedy, ak by mala privilegované, protekčné a zvýhodnené hlasy, čo by bolo v rozpore s Ústavou SR aj so Zákonom o voľbách do NR SR. Privilegované, protekčné a zvýhodnené hlasy v parlamentných voľbách na Slovensku neexistujú!

Ak sa premiér hanlivo vyjadruje o skupine voličov spoza hraníc alebo z Bratislavy a znevažuje ich hlasy, tak možno neporušuje literu Ústavy SR a literu Zákona o voľbách do NR SR, ale určite uráža a dehonestuje ducha tejto ústavy a aj ducha tohto zákona. Takýto premiér nie je presvedčeným demokratom. Takýto premiér je iba nesvojprávnou predvolebnou mucholapkou svojej politickej strany, ktorý neúctivo delí občanov tejto krajiny na „našich“ a „nie našich“.

Kto iný, ak nie premiér, by mal dodržiavať a ctiť si tak literu, ako aj ducha ústavy a zákonov!