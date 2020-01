ĽSNS a demokrati na námestiach

Boj dobra so zlom sa podobá boju s hlúposťou. Ak si dobro dá prestávku, vyhrá zlo. Naviac je zrejmé, že dobro nemôže bojovať zbraňami zla. Ak by takému pokušeniu podľahlo, hrozí mu premena na zlo.

Pripomína to hádku s hlupákom na verejnosti. Takáto hádka sa neodporúča minimálne z jedného dôvodu, okoloidúci si vás môžu pomýliť a ľahko zameniť. Keďže zlo pozná dobro oveľa lepšie, dobro je v tomto boji v ďalšej veľkej nevýhode. Opakovane platí, nemožno prestať bojovať so zlom, napriek tomu, že tu zlo bude stále a boj s ním nebude nikdy definitívne vyhratý. To je fakt a práve preto nemožno prestať, lebo prehráme. Táto krátka úvaha má dnešné praktické použitie na Slovensku a platí aj pre boj so stranou ĽSNS.

Je síce pohoršujúce, ale z podstaty veci pochopiteľné, že ĽSNS natáča falošné a nepravdivé videá (okrem nej to robia aj iné strany, napríklad SMER), ktoré deformujú realitu a cielene ju posúvajú k vlastným prianiam objednávateľa. Niekedy presne podľa vzoru obskúrnej televíznej relácie „Aj múdry schybí“. Zo sto Rómov si nájdu takého vhodného, aby manipuláciou odprezentovali pravý opak situácie. Napríklad, na námestí v Levoči, ktorá bola ich totálnym fiaskom a ani náhodou nebola plánovaným úspešným fašistickým mítingom.

Praktiky falošných videozáznamov ĽSNS pripomínajú nedočkavosť televízneho redaktora v minulosti, ktorý potreboval silou mocou zdokumentovať preliezanie Rómov z osady v Ostrovanoch cez záhradný plot patriaci nerómom. Po poldňovom márnom čakaní pri plote podplatil tehotnú Rómku aby ten plot preliezla. Miestnej Rómke taká vec nikdy predtým nenapadla, ale za úplatok absolvovala svoju absurdnú premiéru. Redaktor a súkromná televízia boli spokojní, lebo poburujúci televízny šot má vždy šancu zvýšiť sledovanosť. Zvyšovanie nenávisti sa nemeralo.

Podobnú „objektívnu“ metódu znásilňovania reality zvolil iný televízny redaktor, ktorý si zaumienil nafilmovať túlavých psov po osade v Rudňanoch, aby bolo jasné v akom hroznom prostredí žijú Rómovia a na čo všetko nedbajú. Keďže v osade neboli žiadne psy, tak ich musel sám doniesť a potom nafilmovať. Televízny šot bol odvysielaný v správach, ktoré asi tiež zvýšili sledovanosť súkromnej televízie.

Prečo sa potom čudovať videovým šotom strany ĽSNS, šíreným na sociálnych sieťach? Každý predsa robí svoju robotu. Aj ĽSNS. Našou úlohou je nedať sa znechutiť a odradiť, ale robiť svoje robotu poriadne, zodpovedne a neprestať v nej! Napr. primeranou reakciou prevýšiť verejné zhromaždenia a otvorené mítingy ĽSNS a slušne ich odprevadiť preč. Táto reakcia je odskúšaná a úspešná. Veď sme vo väčšine. Toto je naša zbraň, nie ich zbraň. Máme vlastné možnosti, metódy a spôsoby, takže nikto si nás s ĽSNS nemôže pomýliť a zameniť. Príklad z Levoče 21. januára jasne a presvedčivo ukázal kto je kto. A tiež ukázal kto bojuje akými zbraňami. Na jednej strane slušná väčšina brániaca demokraciu slušnými zbraňami svojou fyzickou prítomnosťou a na druhej strane nechutná bojová sekta, ktorá hecuje ľudí k nenávisti, blafuje, klame a okrem iného aj natáča falošné podvodnícke videá. Pochopiteľne, levočský príklad nie je jediným a dokonca nie je prvým ani posledným.

Skúsenosť z Levoče je jednoznačná. Ak sa spoja demokraticky zmýšľajúci občania a ich politické strany, tak víťazstvo nad extrémizmom, hoci aj fašistickým, je isté. Poslednou poznámkou je už iba suché osobné konštatovanie, že na úspešnej protifašistickej akcii v Levoči sa nezúčastnila strana SMER, čo je asi dobre. Kto vie, ku komu by sa pridala.