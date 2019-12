Druhá poznámka ku riešeniu zamestnanosti dlhodobo nezamestnaných ľudí

To čo je hneď a ďaleko vidieť, je vynovený dom v ktorom človek býva. Bývanie je prvým viditeľným prejavom jeho lepšieho spoločenského postavenia.

Z predchádzajúcej „prvej poznámky“ na predkladanú tému riešenia zamestnanosti dlhodobo nezamestnaných ľudí na Slovensku vyplýva viacero faktov, z ktorých spomeňme dva. Prvým je skutočnosť, že pri riešení zamestnania každého takéhoto človeka treba veľmi často myslieť na situáciu celej jeho rodiny. Druhým faktom je širšia súvislosť problematiky zamestnania, ktorá je súčasťou celkového komplexného riešenia chudoby nezamestnaného a jeho rodiny. Samozrejme, že tieto dva fakty spolu veľmi súvisia a nemožno ich oddeliť. Prečo je to tak?

Najkratšou odpoveďou sú zákonitosti a princípy chudoby, najmä generačnej chudoby. Dlhodobo nezamestnaní občania na Slovensku z veľkej miery žijú v generačnej chudobe. Najjasnejším príkladom sú Rómovia žijúci v segregovaných osadách mimo obcí. Medzi základné princípy poznania chudoby patrí skutočnosť, že pre človeka žijúceho v chudobe sú nosnou hodnotou vzťahy. Medziľudské vzťahy, kontakty v rodine a v komunite. Čím silnejšie vzťahy a čím viac týchto vzťahov, tým lepšie pre jednotlivca, tým lepšie pre jeho prežitie a prekonávanie prekážok v živote, tým ľahší a lepší život v komunite. Áno, vzťahy sú dôležitejšie ako pracovná zmluva, ako profesionálna kariéra, ako zamestnanie. Je to fakt o ktorom treba vedieť, s ktorým treba počítať. Nie je to ospravedlnenie, ani obvinenie ne/zamestnaného chudobného človeka.

Keďže rodina predstavuje klbko prirodzene najbližších vzťahov, treba poznať zákonitosti správania sa rodiny žijúcej v chudobe, najmä v generačnej chudobe. Spomeňme aspoň niektoré základné charakteristiky správania sa rodiny žijúcej v generačnej chudobe, pričom sa oprieme o knihu Mosty z chudoby od autorov R. Payne, P. DeVol a T. D. Smith.

Úloha muža z hľadiska pohlavia (bojovník/milovník/ochranca)

Kľúčovou úlohou muža je byť „chlapom“. Pravidlá sú prísne určené, od muža sa očakáva, že bude tvrdo fyzicky pracovať a zároveň milovať a bojovať. Môže prichádzať a odchádzať, jeho neprítomnosť v rodine je evidentná. Jeho úlohou je chrániť rodinu, nie zabezpečovať ju. Muži, ktorí žijú v chudobe, sa nestotožňujú so svojou prácou.

Úloha ženy z pohľadu pohlavia (záchrankyňa/trpiteľka)

Kľúčovou úlohou ženy je starať sa a zachraňovať svojho muža a deti. Keďže muži mnohokrát na scéne úplne chýbajú, žena sa musí postarať o rodinu a riešiť všetky problémy. Život, ktorý je čírym bojom o prežitie, je životom neustáleho stresu z nepretržitých krízových situácií. Muži môžu do jej života vniesť uvoľnenie alebo naopak, situáciu môžu ešte viac vyhrotiť.

Ľudia ako vlastníctvo

Ľudia sú považovaní za vlastníctvo. Čím viac ľudí „máte“, tým ľahšie dokážete riešiť problémy. O tých, ktorí sa rozhodnú z takýchto rodinných pút vycúvať, sa ostatní veľmi obávajú. Zároveň platí, že ak chce jednotlivec z chudoby niečo dosiahnuť, musí sa vzdať vzťahov aspoň na nejaký čas.

Dôležitosť vzťahov

Ak človek nemá peniaze, jediný spôsob, ako si vytvorí akú takú stabilitu, je cez ľudí, na ktorých sa môže spoľahnúť. V kritickej situácií sa musí spoľahnúť na pomoc rodiny, susedov, priateľov.

Dôležitosť osobnosti

Byť „autentický“ – byť sám sebou – je dôležitejšie ako byť vzdelaný, mať tituly alebo úspechy. Osobnosť otvára človeku dvere. Dôležité je byť zábavný, vedieť rozprávať príbehy a žartovať.

„Tanec párenia“

V chudobe prebieha „tanec párenia“ tak, že ľudia svojím telom a sexuálnymi vnadami priťahujú na seba pozornosť verbálnym či neverbálnym spôsobom. V strednej spoločenskej triede „tanec párenia“ spočíva v preukazovaní dosiahnutých úspechov a pracovnej pozície.

Neustály hluk v pozadí

V snahe o prežitie sa človek utieka k zábave, v ktorej hľadá únik. Televízor je stále zapnutý a to bez ohľadu na jeho okolie. Konverzácie sú útržkovité, často rozpráva niekoľko ľudí naraz.

Neporiadok

Domy a byty chudobných ľudí obýva väčšie množstvo ľudí, je v nich mnoho vecí. Jednotlivé miestnosti sú viacúčelové – slúžia na zábavu, jedenie, spanie. Nachádza sa tam len zopár kusov nábytku, kde môžu veci poskladať a usporiadať – skrine alebo zásuvky. Ich deti majú zriedkavo tiché miesto, kde by sa mohli učiť a robiť si domáce úlohy.

Disciplína

Trest je o prejavení ľútosti a odpustení, nie o zmene.

Doplňme ešte poznámku ku potrebe komplexnosti riešenia chudoby, k čomu patrí aj problém zamestnanosti. Predpokladajme, že človek žijúci v chudobe by chcel žiť tak, ako žijú ľudia v strednej triede. Predpokladajme, že sa im chce vyrovnať. Ak sú tieto predpoklady správne, tak sa človek žijúci v chudobe bude snažiť čím skôr začleniť do strednej triedy a bude chcieť svoj úspech demonštrovať aj navonok. Zmenu myslenia, správania ani vzdelania navonok nevidno. To čo je hneď a ďaleko vidieť, je vynovený dom v ktorom človek býva. Bývanie je prvým viditeľným prejavom jeho lepšieho spoločenského postavenia. Až potom príde na rad zabezpečenie stability rodiny a riešenie ďalších a ďalších potrieb. Zamestnanie a garancia pravidelného príjmu príde na rad neskôr. Veľmi jednoduchým dôkazom je praktické správanie Rómov zo spišskej obce Bystrany, ktorí si po návrate z Anglicka najprv riešia bývanie a až neskôr všetko ostatné. Ďalším príkladom je prax neziskovej organizácie ETP Slovensko v obci Rankovce. Nezamestnaní Rómovia si našli sami prácu po tom, ako si svojpomocne postavili domy a pocítili, že patria do spoločensky vyššej triedy, ktorej členovia sú zamestnaní a veľmi často majú dokonca aj trvalé pracovné zmluvy.

Áno, ak chceme riešiť zamestnanosť dlhodobo nezamestnaných ľudí, musíme skoro vždy riešiť najprv mnoho iných problémov z iných oblastí života chudobných ľudí a ich rodín, často žijúcich v generačnej chudobe. Táto úloha je ťažká, ale stojí za to sa jej venovať, lebo z jej úspechov majú prospech všetci.

